25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Öksüz'ün gizli toplantıda ne yaptığı ortaya çıktı

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Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı otelin güvenlik kamerasının yönlerinin değiştirilmesini istediği ve toplantıya katılanların cep telefonlarını bir poşette toplattığı ortaya çıktı.
Öksüz'ün gizli toplantıda ne yaptığı ortaya çıktı
Öksüz'ün gizli toplantıda ne yaptığı ortaya çıktı Öksüz'ün gizli toplantıda ne yaptığı ortaya çıktı Öksüz'ün gizli toplantıda ne yaptığı ortaya çıktı

 

 Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı otelin güvenlik kamerasının yönlerinin değiştirilmesini istediği ve toplantıya katılanların cep telefonlarını bir poşette toplattığı ortaya çıktı. 

CEP TELEFONLARINI POŞETLE TOPLATTI

Adil Öksüz'ün örgüt toplantısı yaptığı ileri sürülen otelin sahibi O.K. ve otelin işletmecisi K.E. ile çalışanları A.K. ve Z.E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, tanık ifadelerinde Öksüz'ün gizliliğe önem verdiği dikkat çekti. 
Tanıklardan U.Ö., 2015'te işe başladığı otelde örgütün sohbet toplantıları yaptığını, toplantı öncesi herkesin cep telefonlarının bir poşet içinde toplandığını anlattı. 
Telefonların resepsiyon görevlisi A.K.'ye teslim edildiğini, kendisini toplantılara almadıkları için içeride ne konuşulduğu konusunda bilgisinin olmadığını belirten tanık U.Ö., ifadesinde şunları kaydetti: 

 

"KAMERANIN YÖNÜNÜ ÇEVİR"

"2016 yılının Mart ayında akşam saatlerinde yaklaşık 15 kişi kendi araçları ile otele geldiler. Şahıslardan biri benden kameraların yönünü değiştirmemi istedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Bunun üzerine ısrar etti, yine aynı kararlılıkla hayır yanıtını verdim. Daha sonra işletmeci K.E. ile telefonla görüştüm. Bana 'kameranın yönünü çevir veya ne istiyorlarsa yap' gibi bir ifadede bulundu. Ben de kameraların yönünü çevirdim. Daha sonra televizyon izlerken, bana 'kameranın yönünü çevir' diyen insanı televizyonda gördüm. Bu şahıs Adil Öksüz'dü." 

ÇOK GİZLİ BİR TOPLANTI

Aynı yıl otelde çok gizli bir toplantı yapıldığını duyduğunu, programda olmamasına rağmen kendisine yemek yaptırıldığını anlatan tanıklardan H.Ş. ise, otel personellerinden F.U.'nun yemek yaptığı kişinin kesin ve emin olarak Adil Öksüz olduğunu söylediğini ifade etti. Bu gizli toplantıların aralıklarla yapıldığını, oteldeki tüm kameraların kapatıldığını ya da kameraların yönlerinin değiştirildiğini belirten H.Ş. bu gizli toplantılar yapılacağı zamanlar da tüm personelin izinli olarak otelden uzaklaştırıldığını kaydetti. 
İddianamenin değerlendirme bölümünde ise otelin sahibi O.K. ile işletmecisi K.E.'nin, FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde oluşturulmuş şehir dışından gelen gezi kafilelerini otelde barındırdığı, otelde silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan iş adamlarıyla toplantılar düzenlediği, 15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol alan Adil Öksüz'ün otelde toplantı yapmasına olanak sağladığı ve otelde silahlı terör örgütü adına 'himmet' adı altında para topladığı ifade edildi. 
İddianamede, otel çalışanı şüphelilerden Z.E.'nin ise örgütte "abla" diye tabir edilen konumda sohbetler düzenlediği, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya örgüt yöneticilerinin verdiği talimat gereğince para yatırdığı, resepsiyon görevlisi A.K.'nin de iş adamlarının katıldığı himmet toplantıları sonucu elde edilen paraları topladığı belirtildi. 

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