40 yıllık eşini balyozla öldürdü!

Olay, Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de 64 yaşında olan 4 çocuk sahibi Ali ve Hanife Bicil çifti arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Bicil, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bicil hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde emekli olduktan sonra eşi Hanife Bicil ile problemler yaşamaya başladığını söyleyen Ali Bicil, "Eşimin psikolojik sorunları vardı. Bu sebeple tedavi görüyordu. Aynı zamanda da bazı ismini bilmediğim ilaçlar kullanıyordu. Hemen hemen her gün evde kavga ediyorduk. Hatta eşim de bana zaman zaman saldırıyor ve beni öldüreceğini söylüyordu. O sabah ise ne oldu hatırlamıyorum, hatta eşimin kafasına balyoz vurup vurmadığımı bile bilmiyorum. O gün tartışmışız, neden tartıştık onu dahi bilmiyorum. Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim. Çünkü eşim son zamanlarda psikolojik sorunlarından dolayı tartışmalarımız çoğalmıştı, ben iyice bunalmıştım. Olay sonrası da karakola gidip teslim oldum" dedi.

Hazırlanan iddianamede Ali Bicil'in balyoz ile eşinin başına birden fazla vurarak öldürdüğü, bu nedenle 'Eşi kasten öldürmek' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasının Ağustos ayında görüleceği belirtildi.