25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:46Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:16
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 34°C Ağrı
    • 37°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 40°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 95.285 3.42
  • Altın: 191,443 -0.47
  • Dolar: 4,8279 -1.09
  • Euro: 5,6512 -0.90

Hadise'nin annesi intihar mı etti?

»
Hadise'nin annesi intihar mı etti?
Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Hadise'nin annesi intihar mı etti? Hadise'nin annesi intihar mı etti? Hadise'nin annesi intihar mı etti?

Büyük üzüntü yaşayarak evlatlarına sitem ettiği söylenen Gülnihal Açıkgöz'ün "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diyerek uyku ilacı içtiği ve zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında. Polis eşliğinde kapısı açılarak bulunan Açıkgöz'ün hastaneye kaldırılması ile şarkıcı Hadise'nin de büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz iddialara göre uyku ilacı ile intihar girişimine bulunmadan evvel bir mektup bıraktı. Mektupta kızlarının kendisi ile ilgilenmediğini ifade ederek sitem eden Açıkgöz'ün "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı bildirildi.

HABER ALAMAYINCA SİTE GÜVENLİĞİNE BİLDİRMİŞLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre annelerinden haber alamayan Açıkgöz kardeşler olayı site güvenliğine bildirmişler. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği de iddia ediliyor.

İNTİHAR DEĞİL, GIDA ZEHİRLENMESİ

İntihar haberlerinin ardından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz olayın bir gıda zehirlenmesi olduğunu ifade ettiği açıklamasında, 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hadise'nin annesi intihar mı etti?Hadise'nin annesi intihar mı etti?Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.
TRT Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu olduTRT Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu olduCumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
23 Temmuz 2018 tarihli gazete manşetleri Milliyet23 Temmuz 2018 tarihli gazete manşetleri Milliyet23 Temmuz 2018 tarihli gazete manşetleri Milliyet
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
işte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetlerişte güne damga vuran manşetler
  • Bu kadar cahil olursa “dindarlar”, Çıkar daha nice FETO’lar Oktarlar…20 Temmuz 2018 Cuma 10:05
  • Milli Gazete'nin 20 Temmuz 2018 tarihli sayısı20 Temmuz 2018 Cuma 09:40
  • İşte Güne Damgasını Vuran Manşetler!19 Temmuz 2018 Perşembe 09:27
  • işte güne damga vuran manşetler18 Temmuz 2018 Çarşamba 06:12
  • işte güne damga vuran manşetler17 Temmuz 2018 Salı 07:35
  • İşte Güne Damgasını Vuran Manşetler!15 Temmuz 2018 Pazar 10:12
  • Bu gidiş nereye?14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:51
  • İşte Güne Damgasını Vuran Manşetler!14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:00
  • CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis13 Temmuz 2018 Cuma 11:09
  • 13 Temmuz 2018 tarihli Posta gazetesi13 Temmuz 2018 Cuma 09:56
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri