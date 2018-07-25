Hadise'nin annesi intihar mı etti?

Büyük üzüntü yaşayarak evlatlarına sitem ettiği söylenen Gülnihal Açıkgöz'ün "Benimle ilgilenmiyorsunuz" diyerek uyku ilacı içtiği ve zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldığı iddialar arasında. Polis eşliğinde kapısı açılarak bulunan Açıkgöz'ün hastaneye kaldırılması ile şarkıcı Hadise'nin de büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

HADİSE'NİN ANNESİ İNTİHAR MI ETTİ?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz iddialara göre uyku ilacı ile intihar girişimine bulunmadan evvel bir mektup bıraktı. Mektupta kızlarının kendisi ile ilgilenmediğini ifade ederek sitem eden Açıkgöz'ün "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı bildirildi.

HABER ALAMAYINCA SİTE GÜVENLİĞİNE BİLDİRMİŞLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre annelerinden haber alamayan Açıkgöz kardeşler olayı site güvenliğine bildirmişler. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği de iddia ediliyor.

İNTİHAR DEĞİL, GIDA ZEHİRLENMESİ

İntihar haberlerinin ardından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz olayın bir gıda zehirlenmesi olduğunu ifade ettiği açıklamasında, 'Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle 15 gün önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu' dedi.