Suriye'de büyük saldırı!

Beşşar Esed rejimi hâkimiyetindeki Süveyde’de bugün en az 4 intihar saldırısı düzenlendi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor.
Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi.
Süveyde'nin merkezi rejimin hâkimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DAEŞ'in varlığı sürüyor.
Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.