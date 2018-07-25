Kan kırmızısı akan dere şoke etti!

Gaziantep İslahiye Beyler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir biber fabrikasının atık suyunun aktığı rögar tıkanınca fabrikadan akan kırmızı biber suyu mahalleyi bastı.

Mahallede büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlar tedirgin oldu. Biber fabrikası sahibi Mehmet Yalçınkaya, daha önce bu durumla hiç karşılaşmadıklarını belirterek, "Ancak son dönemde yapılan alt yapı çalışmaları sonucunda kanalizasyon bağlantılarında yeterli özveriyi göstermedi. Bunun olabileceğini söylemiştik. Belediye bu konuda çalışma yapmazsa hattı kendim yaptıracağım" dedi.

Fabrika suyunun aktığı mahallede besicilik yapan Mehmet Bilben ise "Su bu şekilde akmaya devam ederse, tüm koyunlar fabrikanın atık sularında telef olur. Yetkililerden bu sıkıntının bir an önce çözülmesi konusunda yardım bekliyoruz. Yaz aylarında sıcak hava ile birlikte yayılan koku da mahalleliyi rahatsız ediyor" diye konuştu.