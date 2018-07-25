25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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ASELSAN'dan kritik açıklama!

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ASELSAN'dan kritik açıklama!
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Çok şükür, özellikle son 15 yıldaki irade ile yüzde 20-25'ler seviyesinden yüzde 70'ler seviyesine ulaştık. dedi
ASELSAN'dan kritik açıklama! ASELSAN'dan kritik açıklama! ASELSAN'dan kritik açıklama!

 

Gebze Ticaret Odası'nın Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Görgün, daha önce rektör olarak görev yaptığı Gebze Teknik Üniversitesi'nin, çok kısa sürede Türkiye'nin ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer aldığını ve en başarılı üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, Gebze'nin hayatında çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

Türkiye'de sanayi ve ticaret denilince Kocaeli'nin akla geldiğini, Kocaeli'nin kalbinin ise Gebze olduğunu vurgulayan Görgün, "İlçenin potansiyelini, gücünü, çalışkanlığını, girişimci ruhunu ülke içinde ve yurt dışında her platformda dile getirdik, hep anlattık. Savunma sanayindeki payından Gebze'nin önemli sorumluluklar üstlenmesi konusunda benim özel gayretlerim olacak. Sizlerin de aynı şekilde samimiyetle, gayretle çalışacağınızı görüyorum. Bunu başarırsak, Gebze sanayinin birçok öncü projeleri, dünyayı takip edecek yaklaşımlardan, dünyanın takip edeceği bir çözümlerin de buradan çıkabileceğine inanıyorum. İnşallah burada hep birlikte ülke adına kazançlar sağlamaya devam edilir." şeklinde konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR ULUSLARARASI ŞİRKET KONUMUNDA"

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, savunma sanayine yaptığı teşvik ve ön açıcı önlemlerle ASELSAN'ın özellikle son dönemlerde çok ciddi bir uluslararası şirket konumuna getirdiğini ifade ederek, " Afrin'de, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında askerimizin, Türk ordusunun başarısına katkı sağlamış olmak bizi biraz rahatlatıyor ama yetmiyor. Çünkü bu sürekli olması gereken, yenilenmesi gereken, sürekli millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi elzem ve öncelikli olan stratejik konularda çalışıyoruz. Bunun farkında ve bilincinde olarak ben ve çalışma arkadaşlarım gayret gösteriyoruz. Milli savunmanın ve Türk ordusunun kullandığı aklınıza gelebilecek her türlü cihaz, platform, sistemde, bunların hepsinde ASELSAN'ın ya yüzde yüz ya da önemli oranda katkısı var. Bu şuurla 6 bin kişilik orduyla biz ASELSAN'da çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 


Savunma sanayinin önemli bir sektör olduğunu, gelişmiş ülkelerin bunu uzay ve savunma sanayinde aldıkları, yaptıkları yatırımlar ve elde ettikleri teknoloji ile sağladığına dikkati çeken Görgün, şöyle devam etti:

YÜZDE 20-25'LERDEN ÇIKTI

"Çok şükür, özellikle son 15 yıldaki irade ile yüzde 20-25'ler seviyesinden yüzde 70'ler seviyesine ulaştık. Şu anda ordumuzun kullandığı ürünlerin yüzde 70'ini milli ve yerli olarak üretebilen konumdayız. ASELSAN, savunma sanayindeki sistemleri geliştirirken özellikle yan sanayinin ve alt yüklenicilerin gelişmesine de çok gayret gösteriyor. Ekosistemin oluşmasıyla, başarının paylaşılmasıyla daha hızlı yol alacağının farkında ASELSAN. Kurumumuzda 770'in üzerinde alt yüklenici var. Bazı projelerde yüzün üzerinde alt yükleniciyle çalışılıyor. Bu süreçte ASELSAN ile birlikte çalışmak aslında firmaların üretim kalitesine yansıyor, standartlarını yükseltiyor, yurt dışına ihracat yapmalarına vesile oluyor. ASELSAN'la çalışıp, yurt dışında önemli şirketlere iş veren, iş alan yüklenicilerimiz var. Bugün, ASELSAN'la iş yaptıktan sonra belli bir seviyede üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirdikten sonra, Airbus ve Boeing ile iş yapan firmalarımız var."

Halka arz konusunda çok başarılı bir süreç tamamladıklarını, yüzde 15 borsada işlem gören ASELSAN hisselerini yüzde 25'e çıkardıklarını aktaran Görgün, ulusal ve uluslararası yatırımcı kuruluşlarla birçok toplantılar ve görüşmeler yaparak, süreci iyi takip ederek, başarılı bir halka arz süreci gerçekleştirdiklerini söyledi.

"HALKA ARZ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLADI"

Görgün, 1 milyon 400 bin hisse bastırdıklarını ancak 1 milyon 600 bin talep geldiğini belirterek, "Bu önemli bir göstergeydi. Türk lirasının dalgalandığı dönemdeydi. O zaman yerli yatırımcıların dövize veya başka yatırımlara yönelmesinin önüne geçildi. Hisseler tercih edildi. O da ülke ekonomisine katkı sağladı. Dışarıdan 100 milyon doların üzerinde bir yatırım ülkeye çekildi. Dolayısıyla bütün bunlara bakıldığında stabil bir ekonominin olduğunun göstergesini de kanıtlayarak ASELSAN önemli bir başarıyı gerçekleştirdi. Yüz bin liralık hisse alan bugün itibarıyla 1,5 ayda 30-35 bin lira kazandı." ifadelerini kullandı. 
Halka arzda, Türkiye'de ilk defa bir araya gelmeyen yatırımcı kurumları bir araya getirip bir konsorsiyum oluşturup, süreci yerli bankalarla yürütme kararını aldıklarını dile getiren Haluk Görgün, "Bu halka arz sürecinde aracı kurum ilişkilerini de millileştiren ve yerlileştiren misyon üstlendik. Bu da ilk defa Türkiye'de ASELSAN ile oldu halk arzlarda. Yani milli bir konsorsiyum başarılı bir şekilde sonuçlanmış oldu." dedi. 

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, günün anısına Görgün'e tablo hediye etti. 

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