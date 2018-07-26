26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:59Güneş 05:47Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 95.369 3.51
  • Altın: 189,000 -1.74
  • Dolar: 4,8234 -1.18
  • Euro: 5,6341 -1.20

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

»
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, dikkat çeken bir öneride bulunarak tarikatlar ve cemaatleri Diyanet ya da farklı bir devlet kurumu denetlesin dedi.
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

 

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İstanbul'da yaz kampında ağırlanan üniversite öğrencilerine hitap etti.

15 TEMMUZ SÜRECİ

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de cemaat ve tarikat algısının ciddi şekilde yara aldığını belirten Yılmaz, "Çünkü insanların yaşadığı acı tecrübeler bazen hayata daha fazla genelleme yaparak bakmak gibi sonuçlar doğuruyor. İnsanların sütten ağzı yanmışsa, yoğurdu da üfleyerek yiyor." dedi.

TARİKATLAR VE CEMAATLER...

Yılmaz, Osmanlı'nın yaşanan tarikat olumsuzluklarını önlemek üzere Meclis-i Meşayih kurumunu hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur. Eğer böyle bir denetleme mekanizması kurulursa bunlar hedeflerinin ne olduğunu açık ve şeffaf olarak ilan ederler, üye sayılarını ve ekonomik güçlerini deklare ederek hizmet ederlerse elbette katkı sağlarlar.

DEVLETİN ADIM ATMASI GEREKİYOR

Ama ne ekonomik güçlerinin ne insan güçlerinin ne hedeflerinin belli olduğu karanlık bir güç sahibi olmaları her zaman potansiyel olarak bir tehlike olmaları sonucunu doğuracaktır. Onun için devletin bu manada adımlar atması gerekiyor."ifadelerini kullandı

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti!3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti!Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK), merakla beklenen ve yaz kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
17 ile 28 tane yapılacak17 ile 28 tane yapılacakCUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde duyurduğu millet bahçelerine ilişkin hazırlıklarda sona gelindi.
Adnan Oktar 'Kediciklerden' kan örnekleri alıp...Adnan Oktar 'Kediciklerden' kan örnekleri alıp...Suç örgütünün tuzağına düşen genç kızların kan örnekleri alınıp, AIDS ve hepatit testi yapıldıktan sonra Adnan Oktar'a sunulduğu ortaya çıktı.
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensinİstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensinİstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, dikkat çeken bir öneride bulunarak tarikatlar ve cemaatleri Diyanet ya da farklı bir devlet kurumu denetlesin dedi.
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığıFETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığıKanlı darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Fetullahçı hainlerin maskeleri tek tek düşmeye başladı.
Alman gazetesinden akılalmaz iddia...Alman gazetesinden akılalmaz iddia...Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe’yi hedef aldı.
  • Necati Molder vefat etti!26 Temmuz 2018 Perşembe 08:30
  • 2 TL yüzünden 2 kardeş bıçaklandı25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
  • Diyarbakır’da arazi kavgası25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:47
  • ASELSAN'dan kritik açıklama!25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
  • THY'nin başarısı dünya gündeminde!25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:43
  • ABD'li rahip Brunson cezaevinden çıktı25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:40
  • ABD'den papaz Brunson açıklaması!25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:35
  • Yeni dönem için ilk adım! Listede PYD detayı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:32
  • Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atama!25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:30
  • Bedelli askerlik kabul edildi25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri