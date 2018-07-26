NHK televizyonu idam edilen tarikat üyelerinin adlarının Yasuo Hayaşi, Kazuaki Okazaki, Masato Yokoyama, Satoru Haşimoto, Toru Toyoda and Keniçi Hirose olduğunu duyurdu.
Japonya Adalet Bakanı Yōko Kamikawa da 6 kişinin idam edildiğini doğruladı.
Kamikawa "6 kişi bugün idam edildi. Birçok kişinin yaşamı (saldırıda) sonlandı, birçok kişi sakatlandı. Yaralananların ve yakınları ölenlerin yaşadığı korku ve acı hayal edilemez" dedi.
LİDERİ VE 6 ÜYESİ DAHA İDAM EDİLMİŞTİ
Aum Şinrikyo tarikatının toplam 13 üyesine idam cezası verilmişti. Tarikatın lideri Şoko Asahara ve 6 tarikat üyesi temmuz başında idam edilmişti.
1995'te Tokyo'daki sarin gazı sadlrısında 13 yolcu ölmüş yaklaşık 1000 kişi yaralanmıştı.
Tarikat ayrıca 1994'te 8 kişinin öldüğü bir başka sarin gazı saldırısı ile bir dizi cinayetten de sorumlu tutuluyordu.
TARİKAT ÜYELERİ ÖLDÜRMEDİKLERİ KİŞİLERİN 'CEHENNEME GİDECEĞİNİ' SAVUNUYORDU
1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulan Aum Şinrikyo, daha sonra 'dünya savaşı çıkacağı' inancını geliştirmişti.
Tarikata göre dünya küresel bir savaş sonucu sona ermek üzereydi ve sadece tarikat üyeleri sağ kurtulacaktı.
Tarikat üyeleri kendileri tarafından öldürülmeyen kişilerin 'cehenneme' gideceğine inanıyordu.
Şoko Asahara da kendisinin hem Buda'dan sonraki 'ilk aydınlanmış kişi' hem de İsa Peygamber olduğunu ilan etmişti.
Aum Şinrikyo zamanla ABD dahil birçok ülkede 'terör örgütü listesine' alınmıştı. Günümüzde tarikatın yaklaşık 2 bin üyesi olduğu sanılıyor.
26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Aum Şinrikyo üyeleri idam edildi
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