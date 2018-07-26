26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı

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Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.
Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı
Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunun getirdiği önemli düzenlemeler şöyle:

- Bedelli askerlikten, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek.

Yurt dışında yaşayanlar 2 bin avro ödeyecek
- Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

- Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Aylıksız veya ücretsiz izinli olacaklar
- Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

- Tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

- Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Emekli aylıklarına ek ödeme
- Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılacak.

- Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri yap-işlet-devret modeli kapsamına alınacak.

Pilotluk eğitimi
- En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

- Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

Sağlık personeline 60 gün fiili hizmet süresi zammı
- Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personelinin bir yıllık çalışmalarına, 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.

- 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.

- Bahis oyunlarının ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

 

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