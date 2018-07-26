Akılalmaz olay! Kulağından oluyordu...

Kırşehir'de, tarım arazisindeki sulama boruları nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi tartıştığı akrabasının kulağını ısırarak kopardı.
İddiaya göre, 57 yaşındaki Sahir Ç. Savcılı Büyükoba köyündeki tarım arazisinde sulama borularının üzerinden traktörle geçmemesi için daha önce uyarıda bulunduğu akrabası 51 yaşındaki Kemal Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sahir Ç., akrabası Kemal Ç.'nin kulağını ısırarak bir parça kopardı.
Vatandaşların müdahalesiyle iki akraba yatıştırılırken, Kemal Ç, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kulağından kopan parça ile Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgada yaralanan Sahir Ç. ile kulağından kopan parça ameliyatla dikilen Kemal Ç. taburcu edildi.