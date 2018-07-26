26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!

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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün borç rakamını açıklamasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!

 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Ali Koç, Aziz Yıldırım yönetimini suçlayarak "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi. Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi. 

"BANA KARŞI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi. Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar." dedi.

"HER ŞEY BELGELİ, AÇIKLAYACAĞIM"

Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, "Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında her şeyi tek tek açıklayacağım" dediği öğrenildi.

ALİ KOÇ, FBTV'YE ÇIKABİLECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un borç ve kulübün genel mali durumuyla ilgili yaptığı olay yaratan açıklamaların ardından gözler koltuğun eski sahibi Aziz Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Divan Kurulu'na katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor. Hatırlanacağı gibi Ali Koç önceki günkü açıklamalarından Yıldırım'ın istediği zaman FB TV'ye çıkıp, kulübün mali durumuyla ilgili söz alabileceğini duyurmuştu. (Takvim)

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