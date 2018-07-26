26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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AK Parti'den bedelli açıklaması!

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AK Parti'den bedelli açıklaması!
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.
AK Parti'den bedelli açıklaması! AK Parti'den bedelli açıklaması! AK Parti'den bedelli açıklaması!

 

Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.

Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.

Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem." diye konuştu.

-"Kaç dönemde olacağı belirlenecek"

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

-"Tüm paydaşların hassasiyetlerini düşünerek..."

Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:

"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir." 

Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."

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