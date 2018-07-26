26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:59Güneş 05:47Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 32°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 96.475 1.16
  • Altın: 190,491 0.78
  • Dolar: 4,8214 -0.04
  • Euro: 5,6474 0.24

Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

»
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Temelli Semti'nde meydana geldi. Sincan-Temelli yolundan Sincan yönüne giden D.G. yönetimindeki 06 AN 3872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki 34 SY 5259 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç yol kenarına savrulurken, 06 AN 3872 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K. hayatını kaybetti, Z.K., K.T. ve Ö.D. ise ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varAnkara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varAnkara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştıYoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştıTürk-İş'in araştırmasına göre temmuzda dört kişilik ailenin açlık sınırı 1738, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraya yükseldi.
ABD'nin verdiği silahlar karaborsaya düştü!ABD'nin verdiği silahlar karaborsaya düştü!ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor.
Sabiha Gökçen'de pırlanta operasyonuSabiha Gökçen'de pırlanta operasyonuSabiha Gökçen Havalimanı'nda Hindistan uyruklu bir kişinin valizinden 557,04 gram pırlanta ele geçirildi.
CHP ve HDP Kanal İstanbul'a karşıCHP ve HDP Kanal İstanbul'a karşıMeclis Genel Kurulu'nda Kanal İstanbul projesi tartışılırken CHP ve HDP yine iş birliği yaptı.
AK Parti'den bedelli açıklaması!AK Parti'den bedelli açıklaması!AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.
  • Yoklama kaçakları tarih oluyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:53
  • Meteorolojiden 5 ile uyarı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
  • Akılalmaz olay! Kulağından oluyordu...26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
  • Eski belediye başkanı, FETÖ'den gözaltına alındı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:34
  • Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı26 Temmuz 2018 Perşembe 09:09
  • 'Bunun lamı cimi yok'26 Temmuz 2018 Perşembe 08:48
  • Nasıl mason olduğu ortaya çıktı!26 Temmuz 2018 Perşembe 08:47
  • Bahar için harekete geçildi!26 Temmuz 2018 Perşembe 08:46
  • 3.320 hakim ve savcının görev yeri değişti26 Temmuz 2018 Perşembe 08:44
  • 17 ile 28 tane yapılacak26 Temmuz 2018 Perşembe 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri