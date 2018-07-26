26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği hizmet binasının açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği hizmet binasının açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şu anda gerek büyükelçiler gerek siz değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti şahsım milletim olarak gerçekten farklı bir heyecanla hissediyorum. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk evine hoşgeldiniz diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet göstercek binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği fiziki koşullarıyla daha iyi hizmet sunmamıza imkan verecek bu binayı bugün resmen hizmete açıyoruz.

Son yıllarda Türkiye'nin yurt dışındaki diplomasisini güçlendirmesine gayret gösteriyoruz.

Bilhassa Afrika ülkelerindeki misyonlarımızın sayısının kapasitesinin temsil kabiliyetinin artırılmasına gayret gösteriyoruz.

Afrika ülkeleri ile ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilişkilerimizde büyük mesafeler katettik.

Göreve geldiğimizde kıtada büyükelçilik sayımız 12 idi şimdi ise 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından bu çok önemli.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz yine Afrika'da Somali'de.  

Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir.

"Dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahibiz"

Türkiye bugün dünyanın en yaygın altıncı diplomatik ağına sahip ülke konumundadır. Yurt dışında kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık devlet bırakmadık.

Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin de hak ve hukuklarını savunduk.

Türkiye Güney Afrika münasebetlerinin bu seviyelere ulaşmasında sizlerin, iş adamlarımızın ve STK'larımızın emekleri inkar edilemez. Sizler ülkemizi burada layıkıyla tanıttınız hem de uzakları bizlere yakın kıldınız. İki ülkenin birbirini daha iyi tanımasına, anlamasına ortak menfaatleri ve işbirliği yapmada sizler bizlere önemli bir güç kaynağı oldunuz. İnşallah bundan sonraki dönemde bizler bu gayretlerimizi artırarak devam edeceğiz. Sadece diplomaside dünyada beşinci sırada olmak bizim için yeterli değil. Biz siyasetçi olarak işaret fişeği olarak önde olacağız fakat tüm diplomatlarımız iş adamlarımız dayanışma içinde bulundukları ülkede her türlü ihaleye, çalışmaya birlikte birlikte gireceklerdir.

"Türkiye yardım noktasında dünyada birinci sırada"

Bütün bu ticaretten yatırımlara güvenlik işbirliklerinden eğitime insani yardımlardan enerjiye kadar her alanda ilişkilerimizi güçlendireceğiz.

Dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada. Hep veren el olduk, alan el değil. Allah bizleri o durumlara düşürmesin. Çünkü biz dünyadaki o gariplerin yanında oldukça, biz nerede bir felaket oldukça oraya elimizi uzattıkça biliniz ki daha güçlü olacağız.  

FETÖ UYARISI: BAŞINIZA BELA OLUR

Bizim nazarımızda terör örgütlerinin hiç birinin birbirinden farkı yoktur. Hepsi insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı sayın Ramaphosa ile yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi olan FETÖ terör örgütü ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ terör örgütünün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Belgeleri vermiştim bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendilerine vereceğim. 15 Temmuz'da Türkiye'nin başına bela olan terör örgütü FETÖ, yarın Güney Afrika'nın başına da bela olabilir. 

FETÖ'nün bu toprakları kullanmasına izin vermeyeceğiz. Son FETÖ'cü terörist hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek. 

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