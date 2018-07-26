26 Temmuz 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:59Güneş 05:47Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:34Yatsı 22:14
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 34°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 96.263 0.94
  • Altın: 189,654 0.34
  • Dolar: 4,8057 -0.37
  • Euro: 5,6114 -0.40

Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışı

»
Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümün, Türkiye'nin garantisinin kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi şartlarına bağlı olduğunu söyledi.
Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışı Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışı Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışı

'Kıbrıs için Adalet' konferansında konuşan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel temsilcisi Jane Holl Lute'ye görüşmelere hazır olduğunu anlattığını söyledi. Rumların çözüm için şartlarını da sıralayan Anastasiadis, bunların, Türkiye'nin garantisinin kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi olduğunu kaydetti.

Anastasiadis, "Biz; Kıbrıslılar için, Kıbrıslıların kendi geleceğini tayin hakkı, egemenliği ve bağımsızlığı için mücadele etmekteyiz. Kıbrıs Rum tarafının çabalarına ve iyi niyetine rağmen Ankara, tüm Kıbrıs'ın kontrolünü ele alacağı önerilerde ısrar etmektedir" iddialarında bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunun kışkırtıcı olduğunu ileri süren Rum lider, "Türkiye, yasa dışı yerleşikler ve Kıbrıslı Türkleri korumak için Türk askerlerinin kalıcı varlığını talep etmektedir. Bu, uluslararası hukuka ve müzakerelerde görüş birliğine varılmış ilkelere aykırı bir bahanedir. Bir toplumun güvenliği diğer toplum için tehdit oluşturmamalıdır. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin endişelerine tam destek vermekte ve masaya bu yönde öneriler koymaktadır. Kıbrıslı Rumlar ayrıca endişelerine saygı gösterilmesini talep etmektedirler"diye konuştu.

ENERJİ POLİTİKASI

Rumların Doğu Akdeniz'deki enerji politikalarıyla ilgili de açıklamalar yapan Anastasiadis, somut enerji planlaması esasında Kıbrıs'ın enerji politikasını uygulamada ilerlediklerini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışıÇizgiyi aştı! Skandal Türkiye çıkışıGüney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta çözümün, Türkiye'nin garantisinin kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesi şartlarına bağlı olduğunu söyledi.
Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!Yunanistan'da başkent Atina çevresindeki ormanlarda başlayan ve sonrasın yerleşim yerlerine sıçrayan ve en az 83 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının bölgedeki elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle çıktığı açıklandı.
Demir-çelik fabrikasında kaza: Yaralılar var...Demir-çelik fabrikasında kaza: Yaralılar var...İZMİR'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik uyarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği hizmet binasının açılışında konuştu.
Osmaniye'de gsm firmasına pompalı baskınOsmaniye'de gsm firmasına pompalı baskınOsmaniye’de bir GSM operatöründen internet hizmeti alan şahıs memnun kalmayınca pompalı tüfekle telefon bayisini bastı.
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varAnkara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar varAnkara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
  • Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  • ABD'nin verdiği silahlar karaborsaya düştü!26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  • Sabiha Gökçen'de pırlanta operasyonu26 Temmuz 2018 Perşembe 11:36
  • CHP ve HDP Kanal İstanbul'a karşı26 Temmuz 2018 Perşembe 11:33
  • AK Parti'den bedelli açıklaması!26 Temmuz 2018 Perşembe 11:32
  • Yoklama kaçakları tarih oluyor!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:53
  • Meteorolojiden 5 ile uyarı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
  • Akılalmaz olay! Kulağından oluyordu...26 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
  • Eski belediye başkanı, FETÖ'den gözaltına alındı26 Temmuz 2018 Perşembe 10:34
  • Bedelli askerlik düzenlemesi yasalaştı26 Temmuz 2018 Perşembe 09:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri