27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi

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İBB ekipleri, Oktar'ın villasındaki kaçak yapıları belirleyerek "Yapı Tatil Tutanağı"nı giriş çıkış kapısına astı. Savcılıkla koordineli hareket eden belediyeden yıkım kararının çıkması bekleniyor.
Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi
Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi

Adnan Oktar grubunun yıllardır kullandığı Kandilli'deki villanın bulunduğu arazide onlarca kaçak yapı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapamadı. Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak, yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı tespiti yaptı.

 

Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB ekibi, kaçak yapıların tespitini ortaya koyan "Yapı Tatil Tutanağı"nı villanın giriş çıkış kapılarına astı.

"17. 07. 2018 tarih 2016/103113 CBS Soruşturma Dosyası sayılı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yazısına istinaden bahse konu yerde 3 parsele ait iskan eki onaylı" başlıklı yazıda bazı yapıların ne zaman inşa edildiğinin tespit edilmediğine vurgu yapıldı.

Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanakta, 1'den 23'e kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak olduğu ifade edildi.

Belgede şu bilgilere yer verildi:

"A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendiği, A yapısı dışında bunan 1 numaralı kata çıkış merdiveninin kaldırıldığı, B yapısına 15 ve 18 numaralı tek kaçak yapıların 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılara ve 14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendiği tespit edilmiştir. B blokta rölöve projesindeki açık merdivenin yapıya dahil edildiği, 1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapıların kaçak olarak yapıldığı, 11 ve 23 numaralı 2 katlı yapıların kaçak yapıldığı, 10 numaralı garaj ve tesisat odasının kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiştir."

Yıkım kararı beklenecek
"Yapı Tatil Tutanağı" villanın kapılarına asılırken kaçak binaların yıkımı için alınmış bir karar bulunmuyor. Savcılıkla koordineli hareket eden belediyeden önümüzdeki günlerde bir yıkım kararının çıkması bekleniyor.

Kararının alınmasının ardından yine savcılık ve emniyet güçleriyle birlikte hareket edilerek yıkımın gerçekleştirilebileceği bildirildi.

 

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