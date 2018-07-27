Erdoğan uyardı: Bu bir sızma harekatıdır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin özel konuğu olarak gittiği Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney AfrikaCumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz.

Biz, Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Arakanlının da, Türkistanlının da, Suriyelinin de yanındayız. Zulüm bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sevincinden haberdar olmayanların kardeşliği lafta kalır.

"FETÖ'NÜN EN YOĞUN OLDUĞU YERLERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA!"

FETÖ'nün en yoğun olduğu yer, ABD'den sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.

Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız.

"BUNLARIN İPİ İSLAM DÜŞMANLARININ ELİNDE"

40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir.

"BU BİR SIZMA HAREKATIDIR"

FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. Bu bir sızma harekatıdır.

"ASLA ALDANMAYIN"

Bir kardeşiniz olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün (FETÖ) söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiyye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır.

Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir.

Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır.

"EMRİ, MEHDİ OLARAK GÖRDÜKLERİ AMERİKA'DAKİ ŞARLATAN VERDİ"

15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir.

Darbe emrini veren bizzat örgütün Pensilvanya'daki elebaşıdır.

15 Temmuz'da Güney Afrikalı kardeşlerimizin bizim için dua ettiğini biliyorum. Milletimiz bu desteği unutmayacaktır.