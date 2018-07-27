27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!

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Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi. Erdoğan’dan zirvede ''Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor'' dedi.
Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama! Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama! Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı. 

İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı olarak devam etti.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor."dedi. 

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