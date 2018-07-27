Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.
İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı olarak devam etti.
Görüşme sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki her türlü dayanışma birilerini gerçekten kıskandırıyor."dedi.