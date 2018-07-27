Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!

Senato Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Senatör Bob Corker ile Senatör Bob Menendez, bugün Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak iki partili yasa tasarısının komitede kabul edildiğini açıkladı.

KÜSTAH AÇIKLAMA

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve senatör Bob Corker, "Bu yasa tasarısının yapılmasını asla istemedik ama Türk hükümetini, ABD vatandaşlarının ve yerel olarak istihdam eden büyükelçilik personelinin haksız bir şekilde gözaltına alınmasını durdurmadığı takdirde sonuçlarının olacağı konusunda uyarmıştık" dedi.

"Pastor Brunson'ın hapishaneden ev hapsine geçmesi iyi bir ilk adım olsa da, 21 aydan sonra bu gelişme tatmin edici değildir. Türk hükümetine, ABD'li büyükelçilik görevlilerinin yanı sıra Pastor Brunson da dahil olmak üzere tüm ABD vatandaşlarının tacizine ve keyfi olarak gözaltına alınmasına son verene kadar baskı yapmaya devam edeceğiz. Bu faturada bizimle birlikte çalıştığı için ortak sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bu çabada komitenin desteğini takdir ediyorum" dedi.