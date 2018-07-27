ABD'den haddini aşan 'Brunson' tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında art arda açıklamalarda bulundu. Trump ve Pence, ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde Türkiye'ye sert yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Trump paylaşımında, "ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı Pence ise yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pence'in konuyla ilgili paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

"ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'u ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarla yüzleşmek için hazır olun. Eğer Türkiye, bu masum inanç adamını serbest bırakmak için hemen harekete geçmezse ve onu Amerika'ya yollamazsa Birleşik Devletler, Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacak"