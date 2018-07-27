27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Beşiktaş avantajı kaptı!

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Beşiktaş avantajı kaptı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş avantajı kaptı! Beşiktaş avantajı kaptı! Beşiktaş avantajı kaptı!

 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları'nda B36 Torshavn takımı ile karşı karşıya geldi. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek rövanş için avantajı yakaladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Jeremain Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
 

B36 TORSHAVN 0 - 2 BEŞİKTAŞ

STAT: Gundadalur

HAKEMLER: Yevhen Aranovskiy, Serhiy Bekker, Semen Shlonchak

B36 TORSHAVN: Gentze, Eriksen, Petersen, Faero, Mellemgaard (Dk. 41 Heinese), Brockie, Jacobsen (Dk. 79 Samuelson), Magnusson, Cieslewicz, Olsen, Saag (Dk. 60 Przybylski)

BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan, Necip, Fatih, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Lens(Dk. 85 Love), Babel (Dk. 78 Dorukhan), Larin (Dk. 74 Mustafa)

GOLLER: Dk. 8 Lens, Dk. 26 Gökhan (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Jacobsen (B36 Torshavn) - Mustafa (Beşiktaş)



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner'in sol kanattan yaptığı ortada topu göğsüyle önüne indiren Lens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada Lens'in kullandığı köşe vuruşunda topa ön direkte dokunan Gökhan Gönül farkı 2'ye çıkardı: 0 - 2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Larin ile  verkaç yapan Tolgay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti. 

66'ncı dakikada Adriano, ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ taraf dar açıdan şutunu çekti, kaleci Gentze topu kornere çedi. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, depasmanda B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.

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