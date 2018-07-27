27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

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Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı
Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler, sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kişinin tepkisini topladı. Görüntüleri izleyen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, köpeği sürükleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, videoda aracın plakasının göründüğünü, vahşeti yapan kişinin tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
Kimliği tespit edilip gözaltına alındı
Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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