27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Papazı yeniden tutuklayın

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Papazı yeniden tutuklayın
Trump’ın “Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacağız” sözlerine en iyi cevap Brunson’u hak ettiği şekilde yeniden tutuklamak olacak.
Papazı yeniden tutuklayın Papazı yeniden tutuklayın Papazı yeniden tutuklayın

FETÖ ve PKK adına suç işlediği için yargılanan Papaz Brunson’ın önceki gün tahliye edilip “ev hapsi”ne gönderilmesi kamuoyunun tepkisini çekerken ABD’den haddi aşan tehditler gelmesi bardağı taşırdı. Trump’ın “Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacağız” sözlerine en iyi cevap Brunson’u hak ettiği şekilde yeniden tutuklamak olacak.

ABD’li papaz Brunson terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle 9 Aralık 2016’da tutuklandı. Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson’ın FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

FETÖ İMAMI İLE 293 GÖRÜŞME
Brunson’ın ABD’li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız.” mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson’ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ’nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

TALEP 3 KEZ REDDEDİLDİ
Brunson dava açıldıktan sonra 3 kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, üç duruşmada da tahliye talebini reddettiği Brunson ile önceki gün sürpriz bir karar almıştı. Mahkeme sağlık sorunları nedeniyle Brunson’un hakkındaki tedbirini tutukluluktan ev hapsine çevirmişti. “FETÖ ve PKK adına casusluk yapmak”, “örgüt adına suç işlemek” “askeri casusluk” gibi ağır suçlamalarla yargılanan Brunson’un tahliye edilmesine tepkiler sürerken ABD’den gelen açıklamalar bardağı taşırdı. Kamuoyu, ABD’nin küstah açıklamalarına verilecek en güzel cevabın Papaz Brunson yeniden tutuklanması olacağı görüşünde birleşti.


Bu dil kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada küstahlığa tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Türkiye’ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir” diye konuştu. Çavuşoğlu, ardından da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu arayarak açıklamaları görüştü. Görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi verilmedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise yazılı bir açıklama ile bu tehditkar dilin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Aksoy şunları kaydetti: “Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için üzerine düşeni yapmıştır. ABD Yönetimi’nin ilişkileri hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.”

Yeni Şafak

 

 

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