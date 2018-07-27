Maket telefonla büyük vurgun

İstanbul ve Antalya'da, kalabalık sokaklarda hedef aldıkları kişilere yarı fiyatına akıllı telefon satacaklarını söyleyerek maket telefon verip 625 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.

İstanbul'da bazı kişiler, gerçek telefon almak için anlaştıkları kişilerin kendilerine maket telefon vererek dolandırdıklarını söyleyerek polise şikayetçi oldu.

Başvurular üzerine, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada, yaptıkları araştırmada elebaşılığını N.A'nın yaptığı çeteye ulaştı.

Polisin yaptığı tespitlere göre çete, kurbanlarını kalabalık sokaklarda seçiyordu. Yolda yürüyen kişileri durdurarak, "İran'dan geliyorum, yanımdaki akıllı telefonları yabancı birine vereceğim, isterseniz size de satabilirim." diyordu.

Bu sırada çetenin ikinci üyesi ortama girerek, "Çok uygunmuş, sen almıyorsan ben alıyorum." diyerek, kurbanı telefonları alması konusunda etkiliyordu. Akıllı telefonları yarı fiyatına aldığını düşünen kişilere koli içindeki maket telefonlar teslim ediliyor ve telefonları alan kişi telefonları kontrol edemeden ortamdan ayrılıyorlardı. Çetenin son kurbanının Antalya'da olduğu ve bankadan çektiği 145 bin TL'yi dolandırıcılara verdiği ortaya çıktı. Çetenin 21 kişiyi 625 bin TL dolandırdığı belirlendi. Çetenin maket telefonları Çin'den getirdiği tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul, Antalya, Malatya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çete elebaşı N.A'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.