27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!

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İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!
Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya Genel Müdürlük binasında mesai arkadaşlarına bir konuşma yaptı.
İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri! İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri! İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya görevine başladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Uzunkaya için Genel Müdürlük binasına gelişinde tören düzenlendi.     

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren tarafından karşılanan Uzunkaya, merasim mangasını selamladıktan sonra emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile tek tek tokalaştı.     

Daha sonra makamına geçen Uzunkaya, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yeni görevine başlaması dolayısıyla gururlu, onurlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 46 yıl önce çatısı altına girdiği "büyük ailenin" içinde 40 yıl değişik kademelerde bilfiil hizmet verdiğini söyledi.     

173 yıllık şanlı tarihe sahip, yaklaşık 300 bin kişilik bir teşkilatın başına atanmış olmanın ağırlığını hissettiğini belirten Uzunkaya, sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi.     

Uzunkaya, şunları kaydetti:     

"Bugüne kadar ülkemizin iç güvenliği ve huzuru noktasında çok büyük emekleri olan emekli mensuplarımız başta olmak üzere şu an görevleri başında olan tüm arkadaşlarımıza emniyet genel müdürü olarak teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.     

İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm mensuplarımızla, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz her zorluk ve şart altında görev yapan mesai arkadaşlarımızla hukukun içinde kalmak, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla, yasaların bizlere verdiği görevleri, o sınırlar içinde de her türlü yetkiyi, sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle ülkemizin huzur ve güvenliği noktasında bihakkın yerine getirmeye devam edeceğiz."     

Uzunkaya, başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin jandarma teşkilatı ile omuz omuza, devletin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürüleceğini vurguladı.     

Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve kararlı duruşu ve mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin." dedi.     

Zor bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını ifade eden Uzunkaya, bu görevi yerine getirirken zorlukları aşma noktasında teşkilatın tarihine, görev yapısına ve toplumdaki algısına uygun şekilde, hak ettiği değeri teşkilata ve tüm topluma yansıtmak için gayretlerinin kesintisiz süreceğini söyledi.     

Başarılı olmama noktasında hiçbir mazeretlerinin olamayacağını bildiklerini belirten Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.     

İSİMSİZ İHBAR MEKTUBUNUN KURBANI OLMUŞTU

Emniyet genel müdür yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ tarafından hazırlanan kumpas sonucunda, isimsiz ve imzasız ihbar mektubu yazılmak suretiyle başlatılan soruşturmaya dayandırılarak 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5 yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 

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