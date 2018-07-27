Erdoğan'dan kriz lobilerini çıldırtacak teklif!

Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde" Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz." çağrısında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Başkan Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti. Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katıldı.



AFRİKA'DA YATIRIMLAR DEVAM EDECEK



Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin zirveye İslam İşbirliği Teşkilat Dönem başkanı olarak davet edildiğini ve Türkiye'nin Afrika kıtasında yatırımlarını sürdüreceğini ifade etti.

DAHA TARAFSIZ BİR KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU AMACIYLA...

Türkiye olarak BRİCS ülkeleri olarak ekonomik anlamda birlikte çalışmak istiyoruz. Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz. Bugün burada İslam İşbirliği Teşkilatına üye tüm Müslüman ülkeleri de temsilen katılıyorum.

Dünyamız oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Savaşlar ve doğal afetlerin zararlarını gördük. Mevcut küresel sistem mutlu azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Bu yapının değişmeden devam etmesi mümkün değildir. BRICS'in güney-güney işbirliği anlayışını takip ediyoruz.

BATILI ÜLKELERİN MÜLTECİLERİ DİKENLİ TELE MAHKUM ETTİĞİ NOKTADA...

Bugün 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tele mahkum ettiği noktada, Türkiye mülteciler için 32 milyar dolar para harcamıştır.