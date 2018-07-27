27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:48Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:13
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 95.082 0.28
  • Altın: 191,113 -0.02
  • Dolar: 4,8715 0.38
  • Euro: 5,6631 0.03

Ekmek zammı mahkemelik oluyor

»
Ekmek zammı mahkemelik oluyor
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, dün açıklanan ekmek zammıyla ilgili, "Dava açarak zammı geri almaya çalışacağız" dedi.
Ekmek zammı mahkemelik oluyor Ekmek zammı mahkemelik oluyor Ekmek zammı mahkemelik oluyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yükselen maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan bu zamla 250 gramlık bir ekmek yaklaşık 1.50 TL olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, zamla ilgili şunları söylemişti:

"Bugünden itibaren yayınlayacağımız genelgeyle birlikte ekmeğin Türkiye'de azami fiyatı 5 lira olan fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yani enflasyon oranları göz önünde bulundurularak 2 yılı aşkın bir süredir fiyat değişikliği olmadığını göz önünde bulundurursak, yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak.

Bu demek değildir ki bütün vilayetlerde ekmek kilogramı 5 lira 75 kuruş olacak. Nasıl bugün 52 vilayette 5 liradan satılıyorsa, diğer vilayetlerde bunun altında satılıyorsa, illerdeki maliyet hesapları ona göre yapılacak. Ama bir gerçek varki Türkiye'nin hiçbir yerinde kilosu 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak.

Bu meydana gelen artış yüzde 15'i kapsamaktadır. Artışları göz önünde bulundurursak bunun makul bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Mazota baktığımızda yüzde 66'lık bir atış var. 40 lira olan maya fiyatı 50 lira olmuş. Un fiyatlarındaki yüzde 30 artış baz aldığımızda meydana gelen fiyat artışının en alt seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekmek zammı mahkemelik oluyorEkmek zammı mahkemelik oluyorİstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, dün açıklanan ekmek zammıyla ilgili, "Dava açarak zammı geri almaya çalışacağız" dedi.
AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!AYM'den FETÖ'cülerin iddiasını çürüttü!Anayasa Mahkemesi,FETÖ üye olmak suçundan tutuklanan eski bir hakimin, cezaevinde kalabalık koğuşta bulunması dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti
Erdoğan'dan kriz lobilerini çıldırtacak teklif!Erdoğan'dan kriz lobilerini çıldırtacak teklif!Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde" Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz." çağrısında bulundu.
İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!İşte Uzunkaya'nun ilk sözleri!Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya Genel Müdürlük binasında mesai arkadaşlarına bir konuşma yaptı.
Maket telefonla büyük vurgunMaket telefonla büyük vurgunİstanbul ve Antalya'da, kalabalık sokaklarda hedef aldıkları kişilere yarı fiyatına akıllı telefon satacaklarını söyleyerek maket telefon verip 625 bin TL'lik vurgun yapan çete çökertildi.
Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!Türk Büyükelçilik çalışanı kayboldu!Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan bir sekreterin kaybolduğu iddia edildi. Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun gizli buluşması27 Temmuz 2018 Cuma 11:41
  • Rahip Brunson'un evinin önünde hareketli dakikalar27 Temmuz 2018 Cuma 11:38
  • Papazı yeniden tutuklayın27 Temmuz 2018 Cuma 09:48
  • Köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı27 Temmuz 2018 Cuma 09:24
  • 8 ilde operasyon! Gözaltılar var..27 Temmuz 2018 Cuma 09:11
  • Oktar'ın villasındaki kaçak yapılar tespit edildi27 Temmuz 2018 Cuma 07:50
  • S. Arabistan İsrail'e toprak verdi27 Temmuz 2018 Cuma 07:13
  • Meryem Özsöğüt tutuklandı!27 Temmuz 2018 Cuma 00:48
  • İstanbul dehşet!27 Temmuz 2018 Cuma 00:47
  • Erdoğan-Putin zirvesinde mesaj gibi açıklama!27 Temmuz 2018 Cuma 00:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri