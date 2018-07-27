27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:48Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:33Yatsı 22:13
    • 32°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 95.082 0.28
  • Altın: 191,113 -0.02
  • Dolar: 4,8715 0.38
  • Euro: 5,6631 0.03

Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti

»
Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti
Trabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonu öncesi farklı takımlara transfer olan oyuncuların bonservis bedelleri ile yıllık ücretlerinden 68 milyon TL civarında bir kar sağladı.
Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti

Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi yollarını ayırdığı Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo’nun farklı takımlara transferlerinden kasasına 52 milyon lira civarında bir para koyarken, ayrıca bu üç oyuncunun yanı sıra karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Aytaç Kara’ya 2018-19 sezonu için ödeyeceği yaklaşık 16 milyon TL’lik yükten de kurtulmuş oldu. Bordo-mavililer 2018-19 sezonu için 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret kazanacak Okay’ın satışından 6 milyon Euro, 450 bin Euro kazanacak Bero’nun satışından 940 bin Euro ve 890 bin Euro yıllık garanti ücret kazanan Castillo’nun satışından 2 milyon 650 bin USD kasasına girdi sağladı. Ayrıca Aytaç Kara ile de karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden bordo-mavililer, bu oyuncunun da yıllık 1 milyon 644 bin TL garanti ücretinden kurtuldu.

SÖZLEŞMELERİ BİTENLERİN MALİYETİ 30 MİLYON

Trabzonspor Kulübü, ayrıca sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Dame N’Doye ile de yollarını ayırarak, 30 milyon TL gibi bir ödeme yükünü de hafifletti. Bordo-mavililerde yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen ve Slovenya kampına dahil edilen genç oyuncular Furkan Taş, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Yüksel Şişman, Alihan Tunçer, Abdülkadir Parmak, Ahmet Hakan Sevinç ile Muhammet Beşir’in yanı sıra kiralıktan dönen genç kaleci Bahadır Güngördü ile Luis Ibanez, sezonun ilk transferi olan Vahid Amiri takıma katılan isimler oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Andre Ayew sağlık kontrolünde!Andre Ayew sağlık kontrolünde!Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew sağlık kontrolünden geçti, Sarı-Lacivertli tişörtle fotoğrafını paylaştı.
Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar ettiTrabzonspor gidenlerden 68 milyon kar ettiTrabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonu öncesi farklı takımlara transfer olan oyuncuların bonservis bedelleri ile yıllık ücretlerinden 68 milyon TL civarında bir kar sağladı.
Göztepe'den anlamlı pankartGöztepe'den anlamlı pankartHollanda kampında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Göztepe, Yunanistan'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle sahaya üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.
Beşiktaş Avrupa'da avantaj sağladıBeşiktaş Avrupa'da avantaj sağladıUEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Beşiktaş avantajı kaptı!Beşiktaş avantajı kaptı!Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün borç rakamını açıklamasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi.
  • F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  • Terim: Yakında değişik haberlerimiz olabilir26 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
  • Beşiktaş'a yeni golcü26 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
  • Fenerbahçe yeni transferi açıkladı25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:44
  • Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:06
  • İşte F.Bahçe'nin sattığı kombine ve forma sayısı24 Temmuz 2018 Salı 23:59
  • Başkan açıkladı! Avrupa'dan men...24 Temmuz 2018 Salı 23:58
  • Galatasaray'da istifa depremi!24 Temmuz 2018 Salı 23:47
  • Ali Koç'tan kritik açıklama!24 Temmuz 2018 Salı 23:41
  • İşte Fenerbahçe'nin rakini!23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri