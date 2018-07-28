28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Terör örgütüne ağır darbe: Tam 44 terörist...

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Türk Silahlı Kuvvetlerince 20-27 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne ağır darbe: Tam 44 terörist...
Terör örgütüne ağır darbe: Tam 44 terörist... Terör örgütüne ağır darbe: Tam 44 terörist... Terör örgütüne ağır darbe: Tam 44 terörist...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 20-27 Temmuz tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İcra edilen operasyonlarda yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hudut güvenliğine yönelik denetim ve kontrollerde 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi yakalandı. 

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