28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Ve Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti!

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Çin'in, Rusya'dan sevkiyatı yapılan S-400 füze savunma sistemi bataryasını teslim aldığı belirtildi.
Ve Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti!
Ve Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti! Ve Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti! Ve Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti!

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi. 

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da bugün yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti. 

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