Fuat Oktay'dan müjde!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çiğli'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Alan Pilotlarının mezuniyet töreninde konuştu. Oktay, 'Yerli uçağımız Hürkuş bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağı ve silahlı olarak muharebelere 1 yıl sonra katılacağı, Hürjet'imizin de, 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Oktay'ın açıklamasının satır başları:

"Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü çok daha disiplinli motivasyonu kendine inancı çok daha yüksek bir TSK var. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı yanında komutanlarımızın kararlılığın büyük payı bulunmaktadır. Yeni dönemde de yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğini olan inancımı burada da yinelemek istiyorum.

Son yıllarda yaşadığımız her olay bize ülkemizin daha da güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini bize göstermiştir. Güçlü ordunun tesisinde milli savunma sanayiinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.

Hava sahası hakimiyetinin ve havacılığın muharebe meydanlarında ne kadar önemli olduğunu son yıllarda operasyonlarda bir kez daha gördük. Bu sahada bizleri sevindiren en önemli unsur yerli ve milli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır.

HÜRKUŞ MÜJDESİ

Yerli İHA ve SİHA'larımızla, bunun yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve pilotlarımızın müthiş becerileriyle bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı. Pilotlarımızı biraz bekletmiş olsa da yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile bu yılsonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı, Hür Jet'imizin ise 2021'de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz."