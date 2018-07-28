ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.
Çavuşoğlu dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de telefonda görüştü. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinde ''Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu'' vurguladı.
28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
- 300 milyar $’lık sefer başlıyorAskerlikte yeni sistem!Kurultay gerilimi bitmiyor!Kaliforniya yanıyor!Erdoğan'a diktatör diyen sunucuya özür dilettilerPaşinyan'dan Türkiye'ye çağrıTrump'ın tweetleri dünyayı şaşkına çeviriyorABD'den sürpriz 'Türkiye' açıklaması!Bakan direkt yüzüne karşı resti çekti!Fuat Oktay'dan müjde!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:02 Güneş 05:49 Öğle 13:17 İkindi 17:11 Akşam 20:32 Yatsı 22:12
- 25°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 25°C Antalya
- 21°C Artvin
- 22°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 95.585 0.81
- Altın: 190,518 -0.33
- Dolar: 4,8498 -0.07
- Euro: 5,6540 -0.13
Bakan direkt yüzüne karşı resti çekti!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün Twitter mesajlarıyla Türkiye'de ev hapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerilimi yükseltmiş, Çavuşoğlu da Twitter üzerinden verdiği yanıtta ''Kimse Türkiye'ye talimat veremez'' demişti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Askerlikte yeni sistem!Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi.
Erdoğan'a diktatör diyen sunucuya özür dilettilerTayland’da Digital TV 28 dijital televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘diktatör’ nitelendirmesinde bulunan sunucu Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırdı.
Paşinyan'dan Türkiye'ye çağrıErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yle ön koşullar olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtti.
ABD'den sürpriz 'Türkiye' açıklaması!ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.
Bakan direkt yüzüne karşı resti çekti!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğiz. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" dediği bildirildi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.