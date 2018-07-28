Kaliforniya yanıyor!

Çarşamba günü kundaklama şüphesi ile Güney Kaliforniya’da meydana gelen, Cuma günü ise aşırı sıcaklardan dolayı Kuzey Kaliforniya’da yaşanan yangınlar sebebi ile Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından olağanüstü hal ilan edildi.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kuzey Kaliforniya’da meydana gelen yangında 1 itfaiyecinin ve 1 buldozer operatörünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgedeki 65 yapı ciddi hasar görürken, 178 kilometrekarelik alanda etkili olan yangının sadece yüzde 3’ü kontrol altına alınabildi. Kaliforniya itfaiye yetkilileri, yangının hala çok aktif olduğunu ve alevlerin başka alanlara sıçrayabileceğini ifade etti.



CANLI YAYINDA TAHLİYE ANONSU



Yerel bir televizyon kanalı çalışanları canlı yayın esnasında, “Şu an tahliye ediyoruz. Burada bulunmak artık güvenli değil” diyerek yayını durdurdu. Televizyonun sunucusu Tamara Damante, yayın kapanmadan evvel, “Lütfen herkes tahliye etsin, güvende olun” dedi.



91 BİN KİŞİLİK KENT TEHDİT ALTINDA



Şu ana kadar 450 kişinin yaşadığı Keswick kasabasını yok eden yangın, 91 bin kişinin yaşadığı Redding şehrini tehdit ediyor. Güney Kaliforniya’da üçüncü gününe giren ve 48 kilometrekarelik alana yayılan yangın, Idyllwild bölgesinde 6 bin kişinin zorunlu tahliyesine sebep oldu.

