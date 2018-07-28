28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi

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Avukat İlker Atamer, hem aracının çekilmesi hem de 108 TL trafik cezası kesilmesi üzerine başlattığı hukuk savaşını kazandı.
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi

Müvekkili ile toplantı yapmak için 25 Nisan 2018’de Nişantaşı’na giden avukat İlker Atamer’in, park halinde bulunan otomobili ‘yasak park’ iddiasıyla çekildi.  Aracı çekilen Atamer’e ayrıca yokluğunda Şişli Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce trafik cezası kesildi.

Avukat Atamer, avukatı Ayça Özbek aracılığı ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe vererek para cezasının iptal edilmesini istedi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne verilen dilekçede şunlara yer verildi: “Ceza tutanağında ‘yasak park’ şeklinde iki kelimeden ibaret bir not haricinde müvekkilin yasak yerde park yaptığına ilişkin hiçbir fotoğraf, delil ve kayıt bulunmamaktadır. Yasak park yapıldığı net bir adres veya numara gösterilmemiştir. 

Ayrıca idari para cezası tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, bu eylemin gıyapta yapılması, idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkeleri ile Kabahatler Kanunu’nun 25’inci maddesine aykırıdır. İtirazımızın kabulü ile hukuka aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

‘BİR EYLEME BİR YAPTIRIM’

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği ise Avukat Atamer’in aracının yasak park yerinden çekildiği ve aynı zamanda idari para cezası düzenlendiğini hatırlatarak, bir eylemle ilgili ancak bir yaptırım uygulanabileceğini, avukat Atamer’in aracının çekilerek ve idari para cezası düzenlenmesinin hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varıldığını ifade ederek itirazın kabulüne karar verdi.

İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında, “108 TL’lik idari yaptırım kararının kaldırılmasına, dosya üzerinde yapılan inceleme 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/10 maddesi gereğince kesin olarak karar verildi” denildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Avukat İlker Atamer, “Bu bildiğim kadarıyla Türkiye’de içerik itibariyle tek karar. Bu karar, idareye iki yaptırımı ayna anda uygulayamayacağını söyleyen emsal niteliğinde muhteşem bir karar” dedi.

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