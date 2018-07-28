28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı

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Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı
Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin göreve gelmesinden sonra 82 bin 148 forma ve yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden 39 bin 226 tanesinin satıldığı açıklandı. Satılan kombine sayısı kulüp rekoru oldu.
Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı

Fenerbahçe Kulübü'nün Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında forma ve kombine satışıyla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada Ali Koç yönetiminin göreve gelmesinden bugüne kadar toplam 82 bin 148 forma satıldığı, yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden ise 39 bin 226 adedinin alındığı ifade edildi.
 

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