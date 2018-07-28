Fenerbahçe Kulübü'nün Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında forma ve kombine satışıyla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada Ali Koç yönetiminin göreve gelmesinden bugüne kadar toplam 82 bin 148 forma satıldığı, yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden ise 39 bin 226 adedinin alındığı ifade edildi.
28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı
Fenerbahçe Kulübü'nün Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında forma ve kombine satışıyla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada Ali Koç yönetiminin göreve gelmesinden bugüne kadar toplam 82 bin 148 forma satıldığı, yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden ise 39 bin 226 adedinin alındığı ifade edildi.
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