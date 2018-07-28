28 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Ortadoğu'da İran'a karşı yeni plan

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Trump yönetimi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'ün dahil olduğu bir askeri ittifak üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Ortadoğu'da İran'a karşı yeni plan
Ortadoğu'da İran'a karşı yeni plan Ortadoğu'da İran'a karşı yeni plan Ortadoğu'da İran'a karşı yeni plan

ABD'li ve Arap yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sessiz sedasız proje kapsamında Ortadoğu'da yeni bir askeri ittifak üzerinde çalışıyor. Bu projenin amacı ise, İran'ın bölgede artan askeri ve siyasi nüfuzuna karşı yeni bir blok ittifakı oluşturmak.

İSMİ BELLİ: "ARAP NATO'SU"

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, İran'a karşı kurulması planlanan bu yeni siyasi ve güvenlik ittifakının üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Beyaz Saray ve Ortadoğu'daki kaynaklar, gizli yürütülen bu projeye "Arap NATO'su" adını vermiş durumda.

İTTİFAKTA KİMLER YER ALACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu planı, Körfez ülkelerinin yanı sıra, Mısır ve Ürdün'ü de kapsayacak. Kurulması planlanan bu ittifak kapsamında, belirlenen ülkeler arasında füze savunması, askeri eğitim ve tatbikat ile terörle mücadelede daha etkin ve derin işbirliğini planlanıyor. Arap ülkeleri arasında, bölgesel ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi de ittifakın amaçları arasında.

PROJE İLK OLARAK GEÇEN SENE GÜNDEME GELMİŞ

Söz konusu planın geçtiğimiz yıl Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında gündeme geldiği, ancak projenin detaylı olarak konuşulmadığı ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN KONU İLE İLGİLİ İKİ AÇIKLAMA

Haberde ayrıca, kısa adı MESA olan Middle East Strategic Alliance (Ortadoğu Stratejik İttifakı) projesinin, 12-13 Ekim tarihlerinde başkent Washington'da yapılacak bir zirvede tartışılacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan ise konu ile alakalı iki önemli açıklama geldi. Bölgede dengeleri değiştirecek söz konusu "ittifak" hakkında Beyaz Saray, "Son birkaç aydır bölgesel ortaklarımızla plan üzerinde çalışıyoruz"açıklamasını yaparken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, "MESA, İran’ın saldırganlığı, terörizm ve aşırılıkla mücadele edecek ve Ortadoğu’ya istikrar getirecek" dedi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

Konu ile alakalı bir açıklama da İran'dan yapıldı. Reuters haber ajansına açıklama yapan üst düzey İranlı bir yetkili, "Amerika ve bölgesel müttefikleri, Ortadoğu'da istikrarı sağlama bahanesiyle, bölgedeki gerginliği körüklüyor" dedi.

 

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