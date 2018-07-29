29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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İlan ettiler! Türkiye'ye 7 maddelik hayati çağrı

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İlan ettiler! Türkiye'ye 7 maddelik hayati çağrı
Esed rejimi ve İran destekli milislerin saldırı hazırlığı yaptığı İdlib İl Mahalli İdare Meclisi, Türkiye'ye çağrıda bulundu: İdlib üzerinde oynanan oyunlar ancak Türk askerinin güvenliği ve idareyi üstlenmesi ile bozulur.
İlan ettiler! Türkiye'ye 7 maddelik hayati çağrı İlan ettiler! Türkiye'ye 7 maddelik hayati çağrı İlan ettiler! Türkiye'ye 7 maddelik hayati çağrı

 

İdlib’de 2016 yılında 153 mahalli meclis oluşumu tarafından seçilen ve halen görevine devam eden İl Yerel Yönetim Meclisi, 7 maddelik resmi ilan yayınlayarak Türkiye'ye "bizi kurtarın" çağrısı yaptı. Mahalli Meclis Başkanı Gassan Hamo, "İdlib üzerinde oynanan oyunlar ancak Türk askerinin güvenliği ve idareyi üstlenmesi ile bozulur" dedi.

"BİZİ KADERİMİZE TERK ETMEYİN"

Çevrelerinde saldırı hazırlıklarının en üst düzeye ulaştığını belirten Hamo, "PKK, Rusya, Beşşar Esed ve İran destekli milisler güney ve batı yönlerinde saldırı hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Recep TayyipErdoğan'a çağrıda bulunuyoruz. Şu an İdlib'de 3 milyon 489 bin sivil yaşıyor ve lütfen bizi kaderimizle baş başa bırakmayın" konuştu.

"İNANCIMIZ TAMDIR"

"Suriye bundan önce Osmanlı’ya tabi toprak parçasıydı ve biz bunu unutmadık. Türkiye’nin bizi unutmayacağına inancımız tamdır. Türk Hükümeti ve Türk halkı ile hedefimiz ve akidemiz aynı" sözlerine yer veren İl Yerel Yönetim Meclisi'nin yayınladığı çağrıda şu maddeler yer aldı.

İŞTE O 7 MADDE

* Madde 1: Rejim saldırısı mutlaka engellenmeli. Kurtarılmış bölgelerde yaşayan 4 milyon sivilin canı size emanet ve bu insanlar yalnızca Türkiye’nin idaresinde yaşamak istiyorlar.

* Madde 2: Rejimin saldırı tehdidine ek olarak bölgede huzur ve güvenin tesis edilememesi halkı tedirgin ediyor. Devam eden bombardımanlar ve suikastlerin Türkiye’nin gelmesi ile son bulacağına inanıyoruz.

TÜRKİYE'YLE NORMALE DÖNER

* Madde 3: Eğitim ve sağlık başta olmak üzere sivil idare ve acil hizmetler ancak bu sayede normale dönebilir.

* Madde 4: Vatandaşlarımızın tüm hakları ancak bu yolla korunabilir. Yeni doğan çocuklar ve mültecilerin kayıtlarının sağlıklı bir biçimde yapılarak muhafaza edilmesi için de Türkiye öncülüğünde kurulacak yönetim ehemmiyet arz ediyor.

ADALET TESİS EDİLSİN

* Madde 5: İdlib’de tamamen çöken alt yapının yeniden inşaa edilmesi. Halkın asgari ihtiyaçlarının karşılanması.

* Madde 6: Normale dönüş ve iş imkanlarının sağlanarak gelecek vizyonunun oluşturulması.

* Madde 7: Adalet mekanizmasının yeniden tesis edilmesi. Hukukun üstünlüğü ilkesine paralel kurumların faaliyete geçmesi.

SİVİLLERİ TEHDİT ETTİ

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, İdliblileri ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanlarını öldürmekle tehdit etti. Esed, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, "İdlibliler ya teslim olacak ya da ölecek" ifadesini kullandı. Röportajda, İdlib'in öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Esed, Özgür Suriye Ordusu ve Sivil Savunma çalışanlarını da "terörist" olarak nitelendirdi. Rejimle anlaşmayı kabul etmeyen Sivil Savunma görevlilerini"bitireceği" tehdidinde bulunan Esed, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu vurguladı. Esed, İdlib'deki sivilleri işaret ederek, "Teröristler her neredeyse gerekeni yapacağız" diyerek, yaklaşık 3 milyon sivili tehdit etti.

"GARANTÖR OLUN"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Doğu Guta, Rakka ve Humus'ta yaşanan tehcir olaylarına benzer bir olayın İdlib'de de yaşanabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Mustafa, "Rusya ve İran'ın İdlib'e yönelik tehditlerinden dolayı endişeliyiz. Bunun tek çözümü Türkiye'nin İdlib'de garantör olarak bulunması ki Türkiye fiilen Suriye topraklarında güvenliği sağlamak amacıyla zaten bulunuyor'' dedi.

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