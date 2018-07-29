29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:04Güneş 05:50Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:31Yatsı 22:10
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 95.585 0.81
  • Altın: 190,781 -0.19
  • Dolar: 4,8498 -0.07
  • Euro: 5,6540 -0.13

Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki!

»
Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Brunson üzerinde Türkiye'ye savurduğu tehditler hakkında çok sert bir açıklama yaptı.
Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki! Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki! Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygularız"tehdidi hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan ABD'ye yüklenen Bahçeli, "On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir" dedi.

ABD BAŞKANINA NET MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump'a net bir mesaj gönderen MHP lideri, "ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN ASKIDA EKMEK AÇIKLAMASI

Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden askıda ekmek uygulamasına ilişkin de bir açıklama yaptı, MHP lideri, "Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. “Ekmek-Tuz Hakkı” Türk kültürünün müşfik bir mükâfatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Büyükelçilerden Türkiye'ye tehdit!Büyükelçilerden Türkiye'ye tehdit!Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen konferans, İsrail ve Mısır'ın Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalarına sahne oldu. ABD Büyükelçisi de Türkiye karşıtı tavra destek verdi.
ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama!ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili ABD Dışişleri'nden yazılı açıklama yapıldı.
Tarihi resti İstanbul'da çektiler!Tarihi resti İstanbul'da çektiler!İstanbul'da bir araya gelen Filistinli gruplar, İsrail işgalini pekiştireceği belirtilen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan ABD planına karşı ve Filistin'in iç bölünmüşlüğünün bitirilmesi için ortak bir deklarasyon yayımladı.
"Daha yeni başladık""Daha yeni başladık"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya söyleyeceklerimiz ve göstereceklerimiz açısından yeni başladık. Ve bunu da bir şeyle gerçekleştirdik. Reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle beraber." dedi.
Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki!Devlet Bahçeli'den ABD'ye çok sert tepki!MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD'nin rahip Brunson üzerinde Türkiye'ye savurduğu tehditler hakkında çok sert bir açıklama yaptı.
Terör örgütü PKK'dan işçilere bombalı saldırı!Terör örgütü PKK'dan işçilere bombalı saldırı!Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
  • CHP'de kritik gelişme: Kılıçdaroğlu'na çağrı!28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:04
  • Kıbrıs üzerinden kaçacaklardı...Yakalandılar!28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:10
  • Kağıthane'yi karıştıran olay!28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:14
  • Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:11
  • Ankara'dan peş peşe acı haberler! 3 şehit!28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:07
  • İbrahim Kalın: Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:54
  • Aref Türkiye'ye döndü... İşte ilk açıklaması28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:46
  • Dedektif tutan anne 'Adnan Oktar' tuzağını anlattı28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Askerlikte yeni sistem!28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:19
  • Erdoğan'a diktatör diyen sunucuya özür dilettiler28 Temmuz 2018 Cumartesi 03:13
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri