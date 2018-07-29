ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.
Heather Nauert yazılı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEK, ORTAK KAYGILAR ELE ALINACAK"
"Bakan Mike Pompeo, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla rahip Andrew Brunson konusunu görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar, sorunun çözümü için görüşmelerin devam etmesini ve diğer ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etti."