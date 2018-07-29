29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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HDP-PKK ortaklığı belgelendi!

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HDP-PKK ortaklığı belgelendi!
Yakalanan veya teslim olan PKK’lılar, gençleri iş bulma ya da internette tanıştığı kızla buluşma gibi vaatlerle kandıran HDP’nin, terör örgütüne eleman bulma ofisi gibi çalıştığını anlattı.
HDP-PKK ortaklığı belgelendi! HDP-PKK ortaklığı belgelendi! HDP-PKK ortaklığı belgelendi!

 

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarda tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan veya sağ yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Terörist ifadeleri HDP'lilerin adeta örgüte eleman kazandırma ofisi gibi çalıştıklarını ortaya koydu. İşte son 2 yılda teslim olan teröristlerden 112'si ile operasyonlarda sağ yakalanan 47 teröristin ifadelerinde öne çıkan detaylar:

 Delal Delba kod adlı H.A.: "Van HDP il binasından bir kişi bana refakat edip tüm yol masraflarımı karşılayarak beni HDP Diyarbakır il binasına götürdü. Bir hafta burada yatıp kalktım. Buradaki başka bir kişi de beni ve benimle birlikte bekleyen 5 kişiyi Şırnak Cizre kırsalına çıkartıp dağdaki silahlı gruplara teslim etti. Onlar da Kandil'e götürdü."

AYNI TUZAĞI BAŞKALARINA DA KURMUŞLAR

Hozat Rojova kod adlı S.Y.: "İzmir'de inşaatta çalışıyordum. İnternette tanıştığım kız, buluşmak için Diyarbakır HDP il binasında randevu verdi. Oraya gittim. Görevliye kızın bendeki resmini gösterdim. Tamam, ben seni ona göndereceğim dedi. 2 gün bekletti. Sonra da beni kırsaldakilere teslim etti. Meğer bu tuzağı HDP'liler benden başka onlarca kişiye yapmış."

Gülcan Ekin kod adlı Z.E.: "2015'te HDP'liler köyümüze gelip yurtdışında aylık 2 bin dolara çalışmak isteyen gençler olursa parti binamıza gelsin demişti. İş arayan 2 arkadaşımla HDP il binasına gittik. 'Size pasaport çıkartacağız' diyerek kimliklerimizi aldılar. 3 gün orada kaldık. Bizimle ilgilenen kadın telefonla taksi çağırdı. Gece karanlıktı. Taksiciye 'Bunları götüreceğin yeri biliyorsun' dedi. 6 saat gittikten sonra bizi ormanlık alanda indirdi. 6 kişi gelip bizi aldılar. 2 gün boyunca yürüdük. Kandil'e getirildiğimizi anladık. Her ay ailenize para veriyoruz diyorlardı. Yemek, çamaşır, odun toplama gibi işlerde çalıştırıldık. 2 yıl boyunca hem bizi hem ailemizi öldürmekle tehdit ettiler, bedenimizi de kullandılar."

 Cizir Berhu kod adlı A.N.: "Cizre'de HDP ilçe binasında görevli kişi beni 2 gün binada misafir ettikten sonra gelen bir telefonla beni kırsala götürüp silahlı 4 kadına teslim etti. 17 gün sonra da Zap bölgesine geçtik."

Hevi Sarya kod adlı B.G.: "2 yıl önce Mardin HDP gençlik kolları vasıtasıyla kırsala götürüldüm. Bulunduğumuz Dargeçit kırsalında buluşma noktasıymış. Benim gibi 19 kişi daha bulunuyordu. Hepsi de HDP'nin gençlik kolu aracılığıyla geldiklerini söylediler. Kandil Gare Kampı'na götürüldük."

Tekin Rodi kod adlı E.Y.: "İstanbul'da tekstilde çalışırken arkadaşlarla HDP binasına gidiyorduk. Kandık ve katılmaya karar verdik. Otobüsle Şırnak'a geldik. Burada HDP binasında 2 gün kaldıktan sonra kırsala çıkıp örgüte katılım yaptık. Buranın cehennem olduğunu gördük."

Sabah

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