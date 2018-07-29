Ermenistan'dan 'Türkiye' çağrısı!

Geçtiğimiz aylarda yaşanan sokak protestoları sonrasında Sarkisyaniktidarına son vererek Ermenistan Başbakanı olan Nikol Paşinyan, Türkiye ile ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.
"SINIRIN ERMENİSTAN TARAFI DAİMA AÇIK"
Katar merkezli El Cezire televizyonuna bir mülakat veren Paşinyan, "Türkiye, Ermenistan ile sınırlarını kapatan taraf. Sınırın Ermenistan tarafı daima açık. Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır" ifadelerini kullandı.
"MÜZAKERELER İÇİN HAZIRIZ"
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 90'lardan bu yana sorun haline gelen Dağlık- Karabağ konusunda da çözüm istediklerini belirten Paşinyan, "Bu sorunu barışçı yollarla çözmek için gerçek bir arzumuz var. Müzakereler için hazırız. Ancak sindirme atmosferinde bir şey yapmayacağımız konusunda ısrar etmek istiyorum. Barış atmosferi yaratmak önemli." ifadelerini kullandı.
"ALİYEV, DEĞİŞİMDEN KORKUYOR"
6 gün süren sokak protestolarının ardından Sarkisyan iktidarını deviren ve buna da 'Kadife Devrim' adını veren Paşinyan, Azerbaycan'da da benzer değişimlerin yaşanabileceğini savundu. Paşinyan, " İlham Aliyev'in Azerbaycan halkının Ermeni devriminden etkilenmesi ve benzer değişimleri Azerbaycan'da denemesinden korktuğunu düşünüyorum. Azerbaycan hükümetinin artan saldırganlığının nedeni bu durumla bağlantılı." şeklinde konuştu.
29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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