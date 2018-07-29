29 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:04Güneş 05:50Öğle 13:17İkindi 17:11Akşam 20:31Yatsı 22:10
    • 28°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 95.585 0.81
  • Altın: 190,716 -0.03
  • Dolar: 4,8498 -0.07
  • Euro: 5,6540 -0.13

ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

»
ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence, ''Rahip Brunson serbest kalana kadar ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor'' dedi.
ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!
ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha! ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha! ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan, ABD ve Türkiye arasında krize yol açan rahip Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yardımcısı Pence, Brunson’un suçlu olmadığını savunarak ''20 yıldır Türkiye’de görev alıyor. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde onu da aldılar. Öte yandan ellerinde güvenilir bir kanıt yok'' ifadelerini kullandı.

Brunson'un yaklaşık bir senedir suçsuz yere hapis yattığını ileri süren Pence, ''Başkan Trump ve ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brunson'un serbest bırakılıp eve dönmesi için doğrudan iletişim kurduk. Görüşmelerimiz devam ediyor'' şeklinde konuştu.

''SERBEST KALANA KADAR...''

Brunson’un ev hapsine alındığını ve onunla görüştüğünü söyleyen Pence, bunun yeterli olmadığı ve Brunson’un ABD’ye dönmek istediğini bildirdi. Brunson’un kesinlikle serbest kalıp ABD’ye dönmesi gerektiğini vurgulayan Pence, ''Rahip Brunson serbest kalana kadar ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor'' dedi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Partili Milletvekili kalp krizi geçirdi!AK Partili Milletvekili kalp krizi geçirdi!TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi.
İsrail 90 Türk'ü ülkeye almadıİsrail 90 Türk'ü ülkeye almadıİsrail polisi özel seyahat acentesiyle Kudüs'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşının, "vizeleri olmadığı" iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi.
ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!ABD'den Türkiye'ye bir küstah tehdit daha!ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence, ''Rahip Brunson serbest kalana kadar ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor'' dedi.
Ortaylı'dan Özil yorumu! 'Tavuklar bile güler'Ortaylı'dan Özil yorumu! 'Tavuklar bile güler'Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün Hürriyet'teki köşesinde Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararını değerlendirdi. Ortaylı, Mesut'un Alman toplumuna uymadığına yönelik iddialar için "Tavuklar bile güler." yorumunu yaptı.
Evinde üretti! Devlere meydan okuyor...Evinde üretti! Devlere meydan okuyor...Gaziantep’te, lise mezunu Müslüm İncedal (37), kendi imkanlarıyla evinde yaptığı endüstriyel kameralarla, teknoloji devlerine meydan okuyor.
Genç kızı yere yatırıp başına parke taşıyla vurduGenç kızı yere yatırıp başına parke taşıyla vurduKocaeli'de bir ambalaj fabrikasının kurulumu için Polonya'dan gelen ekipte yer alan bir işçi, sokak ortasında bir genç kıza saldırdı. Takip ettiği kızın elleriyle ağzını kapatıp yere yatıran saldırgan, direnince başına parke taşıyla vurdu.
  • "Çin ile başlayabiliriz"29 Temmuz 2018 Pazar 13:15
  • Ermenistan'dan 'Türkiye' çağrısı!29 Temmuz 2018 Pazar 13:12
  • HDP-PKK ortaklığı belgelendi!29 Temmuz 2018 Pazar 07:57
  • Yetimin mirasını gasp etmiş!29 Temmuz 2018 Pazar 07:56
  • FETÖ'cüleri taşıyan bot battı!29 Temmuz 2018 Pazar 07:55
  • Başkan Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine cevap!29 Temmuz 2018 Pazar 07:53
  • Büyükelçilerden Türkiye'ye tehdit!29 Temmuz 2018 Pazar 07:51
  • ABD'den Papaz Brunson'la ilgili yeni açıklama!29 Temmuz 2018 Pazar 07:47
  • Tarihi resti İstanbul'da çektiler!29 Temmuz 2018 Pazar 07:46
  • "Daha yeni başladık"29 Temmuz 2018 Pazar 07:45
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri