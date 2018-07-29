30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Temimi'den Türkiye ve Erdoğan'a mesaj!

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Temimi'den Türkiye ve Erdoğan'a mesaj!
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 'Filistinli cesur kız' Ahed et-Temimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına, Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Temimi'den Türkiye ve Erdoğan'a mesaj! Temimi'den Türkiye ve Erdoğan'a mesaj! Temimi'den Türkiye ve Erdoğan'a mesaj!

 

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salihbeldesinde bulunan evinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistindirenişinin sembolü Temimi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Onun bizi araması bize büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Temimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Filistin halkının yanında duran ve Filistin davasına destek veren Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda işgalden kurtulmamız için davamıza destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınma durumunun olabileceğini belirten "Filistinli cesur kız" Temimi, "Kendimi buna hazırlıyorum. Direniş yolunu seçen herkes gözaltına alınmaya maruz kalacaktır. Bunu biliyorum." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMİMİ İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ile telefonda görüşmüş, 17 yaşındaki Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik ederek, serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan'ın, Temimi ailesine, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini ilettiği aktarılmıştı.

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