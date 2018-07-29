Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD kongresindeki Demokrat Parti milletvekillerini, hükümetin göçmen karşıtı politikaları çerçevesinde inşa edilmesi planlanan duvar kararını desteklememeleri halinde, hükümeti kapatmakla tehdit etti.
Göçmen meselesinin şansa bırakılmaması gerektiğini belirten Trump, “Mükemmel insanların ülkemize girmesi gerek” ifadelerini kullandı.
Trump hükümeti, Meksika sınırında ülkeye kaçak olarak giriş yapan göçmenleri durdurmak için sınır boyunca bir duvar inşa etmeyi planlıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump’ın göçmen karşıtı politikaları ülke çapında protestolara yol açmıştı.
30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Trump şimdi de onları tehdit etti!
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