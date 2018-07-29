30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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ABD'den 3 Avrupa devine yaptırım talimatı!

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ABD'den 3 Avrupa devine yaptırım talimatı!
Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ABD’deki büyükelçiliklerine, bu ülkelerin Washington’un İran’a uyguladığı yaptırımları es geçme niyetine karşı uyarı içeren birer mektup gönderdiği bildirildi.
ABD'den 3 Avrupa devine yaptırım talimatı! ABD'den 3 Avrupa devine yaptırım talimatı! ABD'den 3 Avrupa devine yaptırım talimatı!

 

Aralarında Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton’un da bulunduğu ABD’li senatörlerin imzaladığı mektuplar, geçtiğimiz perşembe günü ilgili ülkelerin büyükelçiliklerine gönderildi.

Amerikan yaptırımların sadece hükümet kararnamesi olmayıp, 'birçoğu Kongre tarafından kabul edilen federal yasalardan ortaya çıktığı' belirtilen mektuplarda şu ifadelere yer verildi:

''ABD'nin tüm yaptırımlarına uymanız çağrısında bulunmak, ayrıca Amerikan yasalarından kaçınma ya da onları baltalama girişimlerinizin özellikle kaygılanmamıza neden olacağını vurgulamak için yazıyoruz.''

Sınırlayıcı tedbirlerin ABD’nin önceden düşünülmüş ve uzun vadeli politikası olduğunu ve Avrupalı ülkelerin söz konusu tedbirleri es geçme girişiminin bir takım sonuçlar doğuracağını belirten senatörler, ''Yaptırımları es geçmek veya onları baltalamak için herhangi bir girişim, Kongre’nin ABD hükümetiyle işbirliği içinde eyleme geçmesine neden olabilir'' ifadelerini kullandı.

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