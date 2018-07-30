30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Ankara'da FETÖ operasyonu

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Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ operasyonu Ankara'da FETÖ operasyonu Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA

 

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