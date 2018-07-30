30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Kandıramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı aramış

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Adnan Oktar örgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı.
Kandıramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı aramış
Kandıramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı aramış Kandıramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı aramış Kandıramadığı kızlar için Adnan Oktar'ı aramış

Adnan Oktar örgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün 'kız getirme imamı' Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı:

''ADNAN OKTAR KIZLARIN NASIL KANDIRILACAĞI İLE İLGİLİ TALİMATLAR VERİR''

"Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

'REKLAMCI YILDIZI YAPACAĞIZ' TEZGÂHI

Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır.

Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

Daha sonra örgüte kız getirme konusunda beraber hareket ettiği örgüt üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırır. Kız örgütte 50-60 kişiyle birlikte olur va örgütün kölesi haline gelir. Psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrayan kız artık Adnan Oktar'a sunulmaya hazır hale getirilmiştir.

TV'DE BEĞENİP 'GETİRİN' DERDİ

Örgüte kız getirme konusunda Oktar'ın tam istediği tarz kızları getiren kişi Bora Yıldız'dır. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen "Bora bu kızı bana getirsin" derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu."

Kaynak: Sabah

 

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