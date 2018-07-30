Ümmetin çocukları tehlike altında

Büyük bir çaba sarf eden Avrupa yardım kampanyası adı altında Müslüman ailelerin çocuklarını kiliseye götürüyor.

Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri, Müslüman çocukları abluka altına almaya çalışıyor. Büyük bir çaba sarf eden Avrupa yardım kampanyası adı altında Müslüman ailelerin çocuklarını kiliseye götürüyor. Kilise gezisi sırasında Müslüman ülkelere yaptıkları yardımlardan bahseden misyonerler, gerçek kurtuluşun Hıristiyan inancında olduğunu savunuyor. Çeşitli ülkelerde bulunan faaliyetlerin en kapsamlısı ise Suriye’deki kamplarda yapılıyor.

İşgalci ABD ve Avrupa’nın Süriye’deki nihai hedefleri her geçen gün ortaya çıkıyor. Milli Gazete'nin haberine göre, Suriye’de savaş mağduru olan Müslüman ailelerin çocuklarına misyonerlik faaliyeti yürüten ABD ve Avrupa, çocukların psikolojik destek almaları için kiliseleri gezdiriyor. Gezi sırasında sübniminal mesajlar verilerek çocuklar Hıristiyanlık inancına alıştırılmaya çalışılıyor. Suriye’de savaşın psikolojisinden kurtulamayan çocuklara Hıristiyanlık kurtarıcı din olarak gösteriliyor. Müslümanlığı ise kötüleyerek uzaklaşmalarını sağlıyorlar. Öte yandan geçtiğimiz senlerde Papa Francisco Yunanistan’ın Midilli adasında mülteci kampını ziyaret etmiş ve 12 Müslüman çocuğu Vatikan’a götürerek, çocukların Hıristiyan inancına göre yetişeceğini de duyurmuştu.

TÜM KAMPLARA GİRİYORLAR

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan kampların içerisine kadar giren misyonerler, ellerinde bulundurdukları hikâye kitaplarında Hrisyanlığın gerçek kurtarıcı olduğunu anlatıyor. Çok sayıda Müslüman çocuklara dağıtılan bu kitaplarda Hz. İsa Efendimizi resmederek, savaşta yaralanan ve çaresiz kalan birçok Müslümana yardım ettiği anlatılıyor. Kampta yürütülen Misyonerlik faaliyetlerine ABD ve Avrupa’nın desteği olduğu ve maddi yardımların yapıldığı da anlatılırken Müslüman ülkeler ise kötüleniyor.

BAŞ MİSYONER PAPA FRANCİSCO

Geçtiğimiz yıllarda Papa Francisco Yunanistan’ın Midilli adasında mülteci kampına ziyarette bulunmuştu. Papa ziyaret esnasında Müslüman ailelerin çocuklarına yoğun ilği göstermesi ve tamamı Müslüman olan 12 mülteciyi Vatikan’a götürmesi tepkilere neden olmuştu. Avrupa’nın birçok ülkesi de Mültecileri kabul etme şartları arasında Müslümanlığı reddetme şartını getirmişti. Avrupa’nın Müslümanlara dayattığı bu şartın Misyonerliğin resmi olarak yürütüldüğünü ortaya koymuştu.

Öte yandan Papa’nı Vatikan’a götürdüğü 12 Müslüman çocuğu ise Hrıstiyan inancına göre yetiştirileceği de Vatikan tarafından açıklanmıştı.

Kaynak: Milli Gazete