Türkiye'ye geliyorlar! ABD'ye karşı 4'lü zirve

Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla yapılacak zirvenin gündemini ABD’nin başlattığı ticaret savaşları, İran’a ambargo, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve bölgesel sorunlar oluşturacak.

Başkan Tayyip Erdoğan BRİCS toplantısına katılmak için gittiği Güney Afrika’dan dönüşünde gazetecilere, 7 Eylül’de Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye olarak İstanbul’da bir zirve toplanacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmalarla ilgili olarak yöneltilen bir soruya verdiği yanıtta bu açıklamayı yapsa da zirvenin gündeminde ABD’nin başlattığı ticaret savaşları, İran’a ambargo, Suriye’de yaşanan gelişmeler ve bölgesel sorunlar olacağı öğrenildi. Zira zirveye katılacak dört ülkenin de İran’a yönelik ambargoya karşı çıkan ülkeler olmasına dikkat çekti. Zirvede Trump’un Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidinin de ele alınacağı kaydedildi.

Zirvenin en önemli ayaklarından biri ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı olacak, zirveden bu savaşa karşı bir birliktelik çıkması muhtemel.