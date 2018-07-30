Edinilen bilgilere göre, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), F Tipi Cezaevi yakınında devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 polis memuru hafif yaralandı. VanYüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılan polislerin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Van’da TOMA devrildi: 2 polis yaralı
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA’nın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.
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